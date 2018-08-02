В России

Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в Брюсселе

Обвиняемый в госизмене ученый не работал с секретными данными 20 лет, заявляет его адвокат

Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в Брюсселе
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В уголовном деле сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева говорится о передаче данных Фон Кармановскому институту гидродинамики в Брюсселе, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Евгений Смирнов.

Отмечается, что данные передавали в рамках совместной программы с ЦНИИмаш. "Из материалов, с которыми ознакомилась защита, также стало известно, что по делу некоторое время назад был опрошен (Владимир) Лапыгин, который сейчас отбывает наказание", - добавил адвокат.

Вместе с тем, по словам Смирнова, его подзащитный не имел доступа к секретным данным более 20 лет - с 90-х годов. "В новом тысячелетии с секретными данными он не работал", - заявил адвокат.

В свою очередь супруга Кудрявцева Людмила рассказала журналистам, что ученый еще с 90-х работал заместителем осужденного за госизмену Лапыгина в ЦНИИмаш. "Лапыгин взял его к себе заместителем в отделение аэрогазодинамики, потому что он и головой соображает, и язык знает. Это самое большое отделение в ЦНИИмаш", - пояснила Кудрявцева.

По словам ведущего научного сотрудника НИИ механики МГУ Андрея Цатуряна, что речь может идти о программе FP7-SPACE, в которой в 2011-2013 годах участвовали пять европейских научных организаций, в том числе три российских: ЦНИИмаш, Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) и Институт теоретической и прикладной механики Христиановича Сибирского отделения РАН.

"Это был официальный грант, сама программа была согласована на всех уровнях, а все работы по ней были открытыми. Кудрявцев ей занимался, потому что был координатором международных проектов в ЦНИИмаш, поскольку знал язык", - сказал Цатурян.

Об аресте 74-летнего Кудрявцева стало известно 22 июля: в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По данным правозащитников, мужчину привезли туда 20 июля, он самый пожилой арестант СИЗО. Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Свою вину, по словам адвокатов, он не признает.

В четверг Мосгосруд рассматривает апелляционную жалобу на его арест.

Ученый Лапыгин по аналогичному обвинению был признан Мосгорсудом виновным 6 сентября 2016 года и приговорен к 7 годам колонии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Виктор Кудрявцев, ЦНИИмаш

Новости по теме

В России
Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в БрюсселеСотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в Брюсселе
Обвиняемый в госизмене ученый не работал с секретными данными 20 лет, заявляет его адвокатПодробнее
 В РСПП опровергли преференции "Суммы" из-за трудоустройства Шохина-младшегоВ РСПП опровергли преференции "Суммы" из-за трудоустройства Шохина-младшего
По словам вице-президента РСПП, Дмитрий Шохин работал в FESCO еще до покупки компании братьями МагомедовымиПодробнее
 Борис Титов: Пенсионного возраста в России быть не должно, выход на пенсию должен зависеть от стажаБорис Титов: Пенсионного возраста в России быть не должно, выход на пенсию должен зависеть от стажа
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ рассказал о предложениях Института экономики роста по пенсионной реформеПодробнее
 Титов предложил заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажуТитов предложил заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажу
Бизнес-омбудсмен предлагает "докупать стаж", если человек захочет выйти на пенсию пораньшеПодробнее
Центр Ходорковского подтвердил, что погибшие репортеры ехали в ЦАР на его деньгиЦентр Ходорковского подтвердил, что погибшие репортеры ехали в ЦАР на его деньги
Центр управления расследованиями намерен сам выяснить, что произошло с журналистами в АфрикеПодробнее
 Следствие решило, что обвиняемый в госизмене Кудрявцев передал секреты по электронной почтеСледствие решило, что обвиняемый в госизмене Кудрявцев передал секреты по электронной почте
По материалам дела, секретные данные были получены одной из стран НАТОПодробнее
 Следствие ужесточило обвинение сбежавшим за рубеж фигурантам дела братьев МагомедовыхСледствие ужесточило обвинение сбежавшим за рубеж фигурантам дела братьев Магомедовых
Стало известно, что бывший финансист "Суммы" Александр Кабанов был заключен под стражу почти за два месяца до ареста владельцев группыПодробнее
 Максимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублейМаксимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублей
В отличие от индексации, при перерасчете увеличение индивидуально и зависит от того, какая была у работника зарплатаПодробнее
 КПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдума
Ранее ЦИК отказал в проведении референдума, посчитав прежний вариант вопроса слишком неконкретнымПодробнее
 Самозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодекса
Это коснется, например, репетиторов, нянь и сиделок, не являющихся индивидуальными предпринимателямиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа7 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ РСПП опровергли преференции "Суммы" из-за трудоустройства Шохина-младшегоВ РоссииТитов предложил заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажуВ миреМедики ЦАР не нашли следов пыток на телах убитых российских журналистовСпортТри российские биатлонистки перешли в сборную УкраиныВ мире"Ъ" узнал о раздражении Кремля на Армению из-за предложения сменить генсека ОДКБВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 2 августа

Предъявлены обвинения 6 из 12 сотрудников ярославской колонии, подозреваемых в пытках

Ректор ВШЭ попросил возобновить программу образовательных кредитов

Израиль заявил о ликвидации семи боевиков на границе с Сирией

"Эсеры" предложили ввести запрет на повышение возраста выхода на пенсию до 2035 года

Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре

Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в КраснодареЕму грозит административный арест на 15 суток и лишение прав до полутора лет Подробнее

Разбившийся на Кубани вертолет принадлежал предпринимателю из Ставрополья

Самолет из "Домодедово" не смог сесть в Мурманске из-за грозы

В районе Голанских высот впервые за 6 лет появился патруль миротворцев ООН

На Украине завершено следствие по делу Надежды Савченко

Тульские полицейские "задержали" кота, несшего посылку с наркотиками в колонию

Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в Брюсселе

Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в БрюсселеОбвиняемый в госизмене ученый не работал с секретными данными 20 лет, заявляет его адвокат Подробнее

"Бахетле" впервые за несколько лет снизила выручку в 2017 году

Десятый сотрудник ярославской колонии арестован по делу об избиении осужденного

Фонтаны в Петербурге и Калининграде отключили на День ВДВ

В кинотеатре "Пионер" бесплатно покажут фильм погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева

В Париже из-за забастовки второй день закрыта Эйфелева башня

Археологи нашли руины взорванного храма в парке в центре Москвы

Командующий призвал десантников вести себя достойно в день ВДВ

Замглавреда Центра Ходорковского вызвана на допрос по делу о гибели россиян в ЦАР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru