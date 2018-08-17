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Истребители РФ девять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 22 иностранных летательных аппаратов, сообщает в пятницу официальный печатный орган Вооруженных Сил РФ газета "Красная звезда".

Согласно еженедельной инфографике газеты, истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил за неделю девять раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы РФ.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.

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