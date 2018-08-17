Истребители РФ девять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов

Генерал Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере Подробнее

Так он отреагировал на кампанию американских СМИ, которые намерены опубликовать материалы в поддержку свободы прессы Подробнее

Ранее сегодня суд согласился отпустить из СИЗО другую фигурантку дела - Анну Павликову Подробнее

16 августа 11:32

ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад

Власти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человек Подробнее

16 августа 02:26

Российские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птиц

Космонавты выходили в скафандрах нового поколения Подробнее

15 августа 19:52

Полиция насчитала несколько сотен участников "Марша матерей" в центре Москвы

Акция в поддержку фигурантов дела "Нового величия" не была согласована, однако проходит спокойно Подробнее

15 августа 18:39

В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о репостах

В ведомстве заявили, что выступают за инициативу депутатов Госдумы о переносе статьи из уголовного в административный кодекс Подробнее

15 августа 16:41

В СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствия

Основания для дальнейшего содержания девушек под стражей отсутствуют, говорят следователи Подробнее

15 августа 14:04

СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест