Министр просвещения высказалась за сохранение коррекционных классов и школ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения Ольга Васильева высказалась за сохранение коррекционных школ и классов в России.

"Там, где они были, коррекционные школы, коррекционные классы, - они должны остаться. У них есть хорошая история, причем вековая", - сказала Васильева журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Она подчеркнула, что отечественная школа дефектологии была одной из лучших в мире, и ее нужно восстанавливать. "У нас есть сейчас на это в нацпроекте средства, мы будем это делать, это действительно очень важная задача", - сказала Васильева.

По ее словам, потребность в специальной педагогике растет.

"Вы знаете, что - и вы наверняка встречались с медиками - что, допустим, рост аутизма в процентном соотношении - он очевиден. И здесь те проблемы, которые требуют профессионального решения", - отметила министр.

Тем не менее, она добавила, что свое развитие должно получить и инклюзивное образование - когда дети с особенностями учатся вместе с обычными детьми.