Российские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птиц

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в ходе выхода в открытый космос установили на Международной космической станции оборудование для российско-германского эксперимента "Икарус".

Как передает корреспондент "Интерфакса", Артемьев и Прокопьев смонтировали на поверхности модуля "Звезда" антенну для российско-германского эксперимента "Икарус" (ICARUS, International Cooperation for Animal Research Using Space), она позволит отслеживать миграцию чипированных в рамках проекта животных и птиц на Земле. Это позволит ученым определять влияние на поведение животных различных факторов окружающей среды, отслеживать экологическую ситуацию на маршрутах миграции и предупреждать потенциально опасные и катастрофические явления на планете.

Нынешний выход в космос является вторым для российских космонавтов, предыдущий - февральский - стал рекордным по продолжительности нахождения в космосе, тогда Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин провели в открытом космосе более восьми часов. В этот раз плановое время нахождения в космосе должно составить шесть часов 10 минут.

Артемьев и Прокопьев вышли за пределы Международной комической станции в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС".

Для Артемьева это третий выход в открытый космос, Прокопьев вышел за пределы МКС впервые.