Астронавты на МКС почти месяц борются с утечкой воды при помощи салфеток

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Астронавты на Международной космической станции почти месяц не могут найти источник протечки воды в японском модуле Kibo и вынуждены бороться с ней, используя бумажные салфетки и полотенца.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в органах контроля и управления станцией, предположительно утечка связана с неисправностью в системе терморегулирования японского модуля. "При этом на внутренних стенках модуля проступают множественные капли воды - в последние несколько дней стало вытекать порядка 20 мл в сутки", - сказал источник.

Тем не менее, установить место утечки пока не получилось. "Астронавты изучают механизм работы системы терморегулирования и совместно со специалистами на Земле пытаются понять, где именно может находиться источник утечки и возможно ли устранить проблему вручную на орбите. Однако более чем за три недели с момента первого обнаружения капель продвинуться в решении проблемы не удалось", - сказал источник.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что в японском модуле американского сегмента Международной космической станции возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы проникает вода.

Космические поломки

До этого на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать. В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.

Между тем на МКС и ранее возникали проблемы с системами жизнеобеспечения.

Как сообщалось, на американском сегменте неоднократно фиксировались утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же в американском секторе сломалась система переработки мочи.

Кроме того, в начале 2016 года в американском сегменте МКС произошла крупная поломка, в результате которой вышел из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.

В ноябре 2015 года на американском сегменте МКС отказал канал питания. Его ремонт потребовал несколько месяцев.

Неоднократно выходил из строя туалет. В 2009 году Центр управления полетами NASA порекомендовал астронавтам повесить на дверь уборной табличку "Не работает". Туалет на станции неоднократно чинили осенью и летом 2008 года.