В Приморье нашли мертвым потерявшегося восьмилетнего мальчика

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Полиция обнаружила в реке тело восьмилетнего мальчика, который неделю назад ушел из дома в приморском селе Рощино и пропал.

"В результате поисков в реке обнаружено тело мальчика", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы Следственного управления СКР по Приморскому краю.

Он отметил, что более подробной информацией пока не располагает.

Как сообщалось, 9 августа вечером восьмилетний мальчик ушел из дома в приморском селе Рощино и пропал. Мальчика искали сотрудники полиции, МЧС, волонтеры. Обстоятельства его исчезновения устанавливаются в рамках уголовного дела.