Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииСпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАЭкономикаПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
В России

Власти Новоульяновска отменили разрешенный ранее гей-парад в поселке

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава Новоульяновска в Ульяновской области Геннадий Деникаев заявил, что гей-парад, разрешенный ранее главой администрации этого города Светланой Косариновой, проводиться не будет, сообщает в четверт газета "Коммерсантъ".

Накануне активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" официальный ответ городских властей на уведомление о проведении гей-парада, в котором глава администрации города предложила перенести его из центра Новоульяновска в поселок Яблоневый, население которого, по данным активиста, составляет семь человек. Алексеев подчеркнул, что это будет "первый в истории России согласованный гей-парад".

Однако глава Новоульяновска Геннадий Деникаев, как отвечает "Коммерсантъ", заявил, что полученное активистами разрешение отменяется, поскольку оно не было согласовано ни с главой города, ни с депутатами гордумы. Он подчеркнул, что статью 6.21 КоАП РФ о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений никто не отменял, а депутаты гордумы обратятся в региональное заксобрание, чтобы оно предложило законодательно ужесточить наказание по этой статье.

Сотрудник администрации Новоульяновска подтвердил радиостанции "Говорит Москва", что глава города не был в курсе этого мероприятия и поэтому в итоге запретил его проведение.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ульяновская область, Новоульяновск

Новости по теме

В России
Бывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонии
Генерал Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размереПодробнее
 ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад
Власти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человекПодробнее
 Российские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птицРоссийские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птиц
Космонавты выходили в скафандрах нового поколенияПодробнее
 Полиция насчитала несколько сотен участников "Марша матерей" в центре МосквыПолиция насчитала несколько сотен участников "Марша матерей" в центре Москвы
Акция в поддержку фигурантов дела "Нового величия" не была согласована, однако проходит спокойноПодробнее
В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о репостахВ Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о репостах
В ведомстве заявили, что выступают за инициативу депутатов Госдумы о переносе статьи из уголовного в административный кодексПодробнее
 В СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствияВ СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствия
Основания для дальнейшего содержания девушек под стражей отсутствуют, говорят следователиПодробнее
 СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест
Заседание суда по этому вопросу ожидается 16 августаПодробнее
 Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"
Обращения также поступили в Верховный суд и Минюст РФПодробнее
 В Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМ
По данным следствия, 8 июля несколько расстроенных сотрудников ИК-5 в Чите избили двоих заключенныхПодробнее
 Песков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваПесков высказался по поводу прошения о помиловании Сенцова
По его словам, говорить об отказе в помиловании некорректно, так как сам Сенцов такого прошения не писалПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Марш матерей" в Москве10 фото
15 августа
"Марш матерей" в Москве
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииСпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАЭкономикаПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефонаМоскваПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковВ РоссииЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад

Власти Новоульяновска отменили разрешенный ранее гей-парад в поселке

Сотрудники комитета госдоходов Армении провели обыск в офисе дочки РЖД

В подмосковном храме впервые пройдет молебен о собаках и кошках

В центре Москвы обнаружили 26 незаконных летних кафе

Северная Корея заморозила все заявки на визы для иностранцев до 9 сентября

Власти Петербурга отказали "Мемориалу" в продлении аренды здания, которое правозащитники занимают 20 лет

Экс-президента Армении Саргсяна вызовут на допрос

Защита Серебренникова заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля

Бывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонии

Бывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииГенерал Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере Подробнее

Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с рейсами в РФ

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПредложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработки Подробнее

Два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые приземлись на аэродроме Анадырь на Чукотке

Песков не стал рассказывать, что Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии

Слуцкий усомнился в появлении в "Витессе" футболистов из России

В минском детском саду поймали четырехметрового тигрового питона

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru