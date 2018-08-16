Власти Новоульяновска отменили разрешенный ранее гей-парад в поселке

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава Новоульяновска в Ульяновской области Геннадий Деникаев заявил, что гей-парад, разрешенный ранее главой администрации этого города Светланой Косариновой, проводиться не будет, сообщает в четверт газета "Коммерсантъ".

Накануне активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" официальный ответ городских властей на уведомление о проведении гей-парада, в котором глава администрации города предложила перенести его из центра Новоульяновска в поселок Яблоневый, население которого, по данным активиста, составляет семь человек. Алексеев подчеркнул, что это будет "первый в истории России согласованный гей-парад".

Однако глава Новоульяновска Геннадий Деникаев, как отвечает "Коммерсантъ", заявил, что полученное активистами разрешение отменяется, поскольку оно не было согласовано ни с главой города, ни с депутатами гордумы. Он подчеркнул, что статью 6.21 КоАП РФ о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений никто не отменял, а депутаты гордумы обратятся в региональное заксобрание, чтобы оно предложило законодательно ужесточить наказание по этой статье.

Сотрудник администрации Новоульяновска подтвердил радиостанции "Говорит Москва", что глава города не был в курсе этого мероприятия и поэтому в итоге запретил его проведение.