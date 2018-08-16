Главные новости
СпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАВ РоссииЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
В России

ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад

Власти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человек

ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад
Фото: Reuters

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Организаторы шествия в поддержку ЛГБТ-сообщества заявляют, что получили ответ администрации города Новоульяновска в Ульяновской области с предложением провести мероприятие в поселке Яблоневый, где живут семь человек.

Один из организаторов, активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев разместил в соцсети "ВКонтакте" ответ городских властей на уведомление о проведении мероприятия. В нем говорится, что заявленный маршрут движения участников шествия проходит через центральную площадь Новоульяновска и пересекает территорию проведения ярмарки, где собирается много жителей, в том числе несовершеннолетних.

"Принимая во внимание негативное отношение населения к подобным мероприятиям, во избежание конфликтных ситуаций, а также нарушений требований ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" предлагаем изменить место проведения публичного мероприятия и организовать его в п. Яблоневый в указанное вами время", - говорится в сообщении за подписью главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой.

Алексеев уточняет в сообщении, что население поселка Яблоневый составляет семь человек. "А название какое... Да еще на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом", - отметил организатор.

"Таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области. Главное не превысить заявленное число участников. Заявили 300 человек. Начинаем формировать список участников", - написал Алексеев.

Он также напомнил, что в 2016 году представители администрации Йошкар-Олы (Марий Эл) предложили организаторам "провести гей-парад в деревне Игнатьево с населением более сотни жителей (правда, потом пошли на попятную)".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием со стороны администрации Новоульяновска.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Николай Алексеев, Ульяновская область

Новости по теме

В России
ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад
Власти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человекПодробнее
 Российские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птицРоссийские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птиц
Космонавты выходили в скафандрах нового поколенияПодробнее
 Полиция насчитала несколько сотен участников "Марша матерей" в центре МосквыПолиция насчитала несколько сотен участников "Марша матерей" в центре Москвы
Акция в поддержку фигурантов дела "Нового величия" не была согласована, однако проходит спокойноПодробнее
 В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о репостахВ Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о репостах
В ведомстве заявили, что выступают за инициативу депутатов Госдумы о переносе статьи из уголовного в административный кодексПодробнее
В СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствияВ СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствия
Основания для дальнейшего содержания девушек под стражей отсутствуют, говорят следователиПодробнее
 СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест
Заседание суда по этому вопросу ожидается 16 августаПодробнее
 Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"
Обращения также поступили в Верховный суд и Минюст РФПодробнее
 В Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМ
По данным следствия, 8 июля несколько расстроенных сотрудников ИК-5 в Чите избили двоих заключенныхПодробнее
 Песков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваПесков высказался по поводу прошения о помиловании Сенцова
По его словам, говорить об отказе в помиловании некорректно, так как сам Сенцов такого прошения не писалПодробнее
 Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сынаКремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына
Ей заявили, что прошение режиссер должен написать сам, однако сестра Сенцова уверена, что он точно не будет этого делатьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Марш матерей" в Москве10 фото
15 августа
"Марш матерей" в Москве
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАВ РоссииЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефонаМоскваПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковВ миреТрамп подписал приказ, упрощающий процедуру применения кибероружияВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 16 августа

Бывший первый замглавы столичного главка СКР получил 5,5 лет колонии

Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с рейсами в РФ

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПредложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработки Подробнее

Два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые приземлись на аэродроме Анадырь на Чукотке

Песков не стал рассказывать, что Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии

Слуцкий усомнился в появлении в "Витессе" футболистов из России

В минском детском саду поймали четырехметрового тигрового питона

ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад

ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадВласти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человек Подробнее

Безработица в Австралии в июле упала до минимума за 6 лет- 5,3%

Власти Москвы отвели на сноc Ховринской больницы полгода

У консула Южной Кореи в Петербурге украли кошелек с крупной суммой денег

Пенсионерку из Тольятти обвинили в создании экстремистского сообщества

МИД назвал бездоказательными обвинения США о связях российской компании с КНДР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru