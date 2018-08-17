Актер Панин задержал вылет самолета из-за своего "шестого чувства"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рейс Симферополь-Москва авиакомпании "Россия" в четверг вечером был задержан на час из-за актера Алексея Панина, который отказался лететь, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Панин был с дочкой, вел себя очень прилично. Он что-то почувствовал, как говорится, "шестым чувством" и попросил снять его с рейса. Претензий со стороны экипажа нет, со стороны - пассажиров тоже нет, кроме одной - рейс задержался в общей сложности на два часа: на час, потому что самолет поздно прилетел из Москвы, и еще на час - из-за пассажира", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские поднимались на борт судна, что необходимо по регламенту в случае желания пассажира покинуть самолет до вылета. "Полицейские поднялись, опросили пассажиров, проверили кресло, на котором сидел Панин, сняли его багаж - и все: самолет улетел, актер остался в Симферополе", - отметил источник.

В аэропорту "Симферополь" подтвердили факт задержки рейса, не уточнив деталей.

"Произошла задержка рейса 6148 по причине снятия пассажира, который отказался лететь. Самолет в это время находился на месте стоянки, продолжалась посадка пассажиров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.