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В России

Путин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии

В парламенты республик внесены на рассмотрение, в частности, кандидатуры руководителей регионов Владимира Васильева и Юнус-Бека Евкурова

Путин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также двух-вице-спикеров парламента Камила Давдиева и Махмуда Махмудова Махмуда для избрания на должность главы Республики Дагестан, сообщила пресс-служба Кремля.

Дагестан

Васильев был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы субъекта 3 октября 2017 года. Ранее он занимал должность руководителя парламентской фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ. Во главе республики он сменил Рамазана Абдулатипова, который руководил Дагестаном с января 2013 года.

Действующий вице-спикер дагестанского парламента, председатель регионального отделения КПРФ Махмуд Махмудов ранее в 2013 году баллотировался на пост главы субъекта, но прямым голосованием депутатов Народного Собрания Дагестана набрал меньшее число голосов. Неоднократно избирался депутатом Народного Собрания Республики Дагестан первого, пятого и шестого созывов. С сентября 2016 года по настоящее время - заместитель председателя Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва.

Давдиев также с 2016 года занимает пост заместителя председателя Народного Собрания Дагестана и по совместительству руководит реготделением политической партии "Справедливая Россия". До этого возглавлял комитет НС РД по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений. Являлся депутатом парламента республики с 4 по 6 созыв включительно.

Народное Собрание Дагестана проголосует и выберет главу региона в сентябре 2018 года в единый день голосования .

Ингушетия

Путин также внес кандидатуры Юнус-Бека Евкурова, Ильяса Богатырева и Урусхана Евлоева на рассмотрение Народного Собрания Ингушетии для избрания главы республики.

"Президент Российской Федерации Путин внес на рассмотрение Народного Собрания Республики Ингушетия кандидатуры заместителя председателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике Богатырева Ильяса Сулеймановича, Главы Республики Ингушетия Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича и депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Евлоева Урусхана Хасановича для избрания на должность Главы Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.

Кандидатуры внесены в соответствии с пунктом 32 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием Республики Ингушетия Евкуров был наделен полномочиями президента Республики Ингушетия сроком на пять лет.

8 сентября 2013 года депутаты Народного Собрания Ингушетии большинством голосов избрали Евкурова главой республики на очередной срок.

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Теги: Владимир Путин, Владимир Васильев, Юнус-Бек Евкуров

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