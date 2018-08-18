Средневековое кладбище обнаружили в Пскове под слоем асфальта

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Археологи во время проведения раскопок в центре Пскова нашли средневековое кладбище, сообщила журналистам руководитель Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Уникальная информация получена в ходе археологических раскопок на перекрестке с улиц Свердлова и Спегальского, где раскрыт участок средневекового кладбища у монастыря Михаила в Поле. Первые известия об обители относятся к концу XIV века. После строительства крепостной стены конца XV века монастырь оказался внутри города.

Кулакова рассказала, что остатки монастырских построек были уничтожены в 60-е годы XX века во время прокладки инженерных коммуникаций. Тогда же была разрушена часть захоронений, а асфальт положен непосредственно на могилы.

В настоящее время изучены 120 погребений, с ними предстоит работать антропологам. Руководитель центра уточнила, что отдельные находки (браслет и стеклянная бусина XII века) дают основание полагать, что этот некрополь был расположен на месте более древнего - XI-XII веков.

Раскопки у церкви Старое Вознесение также проведены на участке монастырского кладбища. Исследовано не менее 7 ярусов погребений XIV-XVIII веков. "Здесь на улице Свердлова также найден золотой венец, привитый к черепу, с монастырского кладбища у церкви Старое Вознесение. Отделить венец от костей не удалось", - продолжила Кулакова.

Также, по ее словам, интересные результаты получены на участке от улицы Советской до Музейного переулка. В ходе работ установлено, что на протяжении XV-XVII веков жилые и производственные кварталы практически примыкали к крепостной стене. Исследованы части жилых построек и производственных комплексов.