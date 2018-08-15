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Вторую в России бородовую копейку XVII века нашли в кладе из Пскова

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Псковские археологи обнаружили уникальную бородовую копейку XVII века в "Подзноевском кладе". Об этом сообщила журналистам в среду директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

По ее словам, уникальная копейка выявлена при реставрации монет из обнаруженного в Пскове в 2016 году клада. Единственный найденный ранее бородовой знак 1699 года хранится в Эрмитаже, но, как отмечают псковские археологи, псковский знак лучшей сохранности.

Как пояснила Кулакова, бородовая монета - это металлический жетон, который служил квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды. Пошлина была введена Петром I в 1698 году. Жетон был отчеканен в 1699 году. В коллекции клада определен жетон именно этого года, то есть это самая первая монета.

На бородовом знаке написано "СЗГо году" (7207 год от сотворения мира), на обороте борода с надписью над ней "деньги взяты".

Всего, по подсчетам экспертов, в "Подзноевском кладе" обнаружено более 5 тысяч монет.

Еще один полностью сохранившийся монетный клад первой половины XVIII века найден в 2018 году на Званицком II раскопе на улице Леона Поземского, 31-б.

Клад содержит восемь серебряных монет: пять - достоинством 1 рубль и три - достоинством в полтину. Монеты были уложены в небольшой глиняный сосуд, дно которого было устлано свернутой в спираль веревкой, а горло запечатано глиной.

Старшая монета клада - рубль 1725 года с изображением Петра I, самая молодая - рубль 1750 года с изображением Елизаветы Петровны.

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Теги: Псков

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