Молодая пара разбилась при падении с крыши дома в Подмосковье

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту падения молодой пары с высоты в подмосковном городе Железнодорожный.

"Следственным отделом по Балашихе Главного следственного управления СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на одной из улиц района Железнодорожный тел двух молодых людей (девушки 17 лет и парня 19 лет) с травмами, характерными при падении с высоты", - сообщила "Интерфаксу" представитель регионального главка СКР Ольга Врадий.

На месте происшествия работают следователи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Информированный источник пояснил "Интерфаксу" что, по предварительным данным, молодые люди упали с крыши жилого дома.