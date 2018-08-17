Полиция выявила 141 случай недолива топлива на АЗС Москвы и области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в ходе проверок выявили более 140 нарушений - фактов недолива топлива на АЗС в Москве и Подмосковье, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Подготовлены и направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт 147 материалов проверок, содержащих сведения о выявленных нарушениях, предусмотренных статьей 14.4 и 14.7 КоАП. Выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%)", - отметила представитель МВД РФ.

По ее словам, проверены 589 автозаправочных станций Москвы и Подмосковья, проведены проверочные закупки моторного топлива, а для проведения замеров нефтепродуктов привлекалась мобильная лаборатория, оснащенная специализированным измерительным оборудованием.

Как отметила Волк, выявлением недолива топлива при заправке на АЗСзанимались Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из территориальных органов МВД РФ по Москве и Московской области

Волк добавила, что мероприятия по профилактике правонарушений на топливном рынке продолжаются.