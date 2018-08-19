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Премьер Абхазии обсудил в Москве программы содействия развитию республики

В 2018 и 2019 годах Россия выделит Абхазии 3,24 млрд руб финансовой помощи

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в Москве обсудил с вице-премьерами РФ Виталием Мутко и Алексеем Гордеевым вопросы социально-экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба абхазского правительства.

"Геннадий Гагулия на встрече с вице-премьером России Виталием Мутко обсудил ход реализации Инвестиционной программы на 2017-2019 годы, а также проект новой Инвестпрограммы на 2020-2022 годы", - говорится в сообщении.

Объем инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд руб. Объем российской финансовой помощи Абхазии в 2017 году составил 2,585 млрд руб., в 2018 и 2019 гг. предусмотрено выделение по 1,62 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба правительства Абхазии, Гагулия отметил, что "для успешной реализации новой Инвестпрограммы необходимо уже сегодня прорабатывать вопросы финансирования проектных работ на 2019 год".

Стороны также обсудили возможность расширения грузопассажирских перевозок, модернизацию телекоммуникационного оборудования Абхазской телерадиокомпании.

В ходе встречи с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым Геннадий Гагулия обсудил вопросы совместной разработки трехлетней программы по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Абхазии. Премьер Абхазии отметил, что с учетом потребностей российского рынка в субтропических культурах необходимо шире использовать экспортный потенциал республики. В этой связи он подчеркнул, что республика заинтересована в создании совместных абхазо-российских предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

На встрече также обсуждалась возможность создания совместно с Роспотребнадзором лабораторного центра на территории Абхазии с последующей аккредитацией в Национальной системе аккредитации России.

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Теги: Россия, Абхазия

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