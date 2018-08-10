Большинство россиян одобрили признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Большинство (80%) россиян считают правильным принятое десять лет назад Москвой решение о признании Южной Осетии и Абхазии, почти треть считают нормальным нынешнее состояние российско-грузинских отношений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

По мнению 81% респондентов, Россия в 2008 году поступила правильно, поддержав Южную Осетию в грузино-югоосетинском конфликте. Противоположной точки зрения придерживаются 7% опрошенных.

Что касается оценок россиянами нынешнее состояния отношений между Москвой и Тбилиси, то, по результатам опроса, около трети респондентов (31%) считают их нормальными и спокойными. В июле 2013 года такого мнения придерживалось 24% россиян. В свою очередь, 29% опрошенных считают российско-грузинские отношения прохладными, а пять лет назад таких респондентов было 35%. По мнению 7% опрошенных, отношения между государствами напряженные (пять лет назад - 22%), а 2% назвали их враждебными (в июле 2013 года - 5%).

"Сторонников признания государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии среди россиян - абсолютное большинство, как и десять лет назад. Несмотря на жесткую позицию по вопросу об этих республиках, наши сограждане все чаще говорят о нормализации российско-грузинских отношений. Большинство конфликтов между странами рано или поздно сходят на нет. Это происходит и в случае взаимоотношений между Россией и Грузией - медленно, но верно", - комментирует данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 6 августа среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В ночь с седьмого на восьмое августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Российская Федерация была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили. 26 августа Россия признала независимость бывших грузинских автономий Южной Осетии и Абхазии.