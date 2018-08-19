Кадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что попытки героизировать Юсупа Темерханова, обвинённого в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова, носят беспочвенный характер.

"Я никогда не скрывал и не скрываю своего отношения к личности Буданова. Он покрыл себя несмываемым позором, похитив, изнасиловав и самым жестоким образом убив школьницу Эльзу Кунгаеву. Не выдерживают никакой критики разговоры о снайпере, попытке Эльзы схватить пистолет и стрелять в Буданова. Но стремление героизировать Темерханова, как человека, якобы отомстившего за Кунгаеву, также носит беспочвенный характер. Эти попытки бездоказательны и неубедительны", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Глава Чечни напомнил, что "Темерханов в ходе следствия, судебного процесса, общения с адвокатами и встреч с родственниками, включая мать и брата, ни разу не говорил о своей причастности к смерти Буданова".

"Темерханов в колонии не умер скоропостижно, знал, что дни его сочтены. Он, хотя бы перед смертью, сказал бы, что застрелил Буданова, чтобы остаться в памяти народной как мститель. Но такого признания не было", - отметил он.

"В практике работы судов любого государства встречаются ошибки, о которых чаще всего становится известно после отбытия наказания или приведения в исполнения высшей меры. И в случае с Темерхановым могло быть такое, хотя решение суда осталось в силе. Но каким-то людям очень сильно хочется, чтобы Темерханов так и остался в памяти человеком, убившим Буданова", - сказал Кадыров.

Он не исключает, что "события, последовавшие вслед за кончиной Буданова, могли быть спровоцированы, чтобы закрепить за Темерхановым славу убийцы Буданова".

Кадыров говорит, что "при всём этом Темерханов заслуживает уважения как человек, которого не сломили бесчеловечные условия процесса, тяжёлая болезнь, и который нашел в себе небывалые силы, чтобы и перед лицом смерти не признать себя виновным".

"А Буданов навсегда останется для чеченцев символом бесчестия", - заключил он.