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Кадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова

Глава Чечни подчеркнул, что не поменял своего мнения относительно самого Буданова, но напомнил, что убивший его Юсуп Темерханов никогда не признавал вины

Кадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: ТАСС, Елена Афонина

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что попытки героизировать Юсупа Темерханова, обвинённого в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова, носят беспочвенный характер.

"Я никогда не скрывал и не скрываю своего отношения к личности Буданова. Он покрыл себя несмываемым позором, похитив, изнасиловав и самым жестоким образом убив школьницу Эльзу Кунгаеву. Не выдерживают никакой критики разговоры о снайпере, попытке Эльзы схватить пистолет и стрелять в Буданова. Но стремление героизировать Темерханова, как человека, якобы отомстившего за Кунгаеву, также носит беспочвенный характер. Эти попытки бездоказательны и неубедительны", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Глава Чечни напомнил, что "Темерханов в ходе следствия, судебного процесса, общения с адвокатами и встреч с родственниками, включая мать и брата, ни разу не говорил о своей причастности к смерти Буданова".

"Темерханов в колонии не умер скоропостижно, знал, что дни его сочтены. Он, хотя бы перед смертью, сказал бы, что застрелил Буданова, чтобы остаться в памяти народной как мститель. Но такого признания не было", - отметил он.

"В практике работы судов любого государства встречаются ошибки, о которых чаще всего становится известно после отбытия наказания или приведения в исполнения высшей меры. И в случае с Темерхановым могло быть такое, хотя решение суда осталось в силе. Но каким-то людям очень сильно хочется, чтобы Темерханов так и остался в памяти человеком, убившим Буданова", - сказал Кадыров.

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Он не исключает, что "события, последовавшие вслед за кончиной Буданова, могли быть спровоцированы, чтобы закрепить за Темерхановым славу убийцы Буданова".

Кадыров говорит, что "при всём этом Темерханов заслуживает уважения как человек, которого не сломили бесчеловечные условия процесса, тяжёлая болезнь, и который нашел в себе небывалые силы, чтобы и перед лицом смерти не признать себя виновным".

"А Буданов навсегда останется для чеченцев символом бесчестия", - заключил он.

Дело Юрия Буданова

В июле 2003 года Юрий Буданов был признан виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой и приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд лишил Буданова звания полковника, ордена Мужества и права занимать определенные должности в течение трех лет.

24 декабря 2008 года суд Димитровграда удовлетворил ходатайство Буданова об условно-досрочном освобождении. Защита потерпевших обжаловала решение суда, из-за чего осужденный не был выпущен сразу.

В середине января 2009 года Буданов был освобожден из колонии N3 города Димитровграда Ульяновской области.

10 июня 2011 года он был застрелен недалеко от нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.

7 мая 2013 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил фигуранта дела об убийстве Буданова Юсупа Темерханова к 15 годам колонии строгого режима.

3 августа 2018 года Темерханов скончался в колонии, где отбывал наказание.

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Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, Юрий Буданов

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