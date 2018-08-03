Убийца полковника Буданова умер в колонии от остановки сердца

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в колонии, где отбывал наказание, сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Роза Магомедова, знакомая с ситуацией.

"Да, Темирханов умер. Он болел, его не лечили. Он умер от остановки сердца", - сказала Магомедова. По ее словам, Темирханов отбывал наказание в исправительной колонии №6 в Омске.

Как уточнила адвокат, защитники ранее неоднократно сообщали о плохом самочувствии Темирханова и настаивали на его освобождении по состоянию здоровья, но их просьбы не были услышаны.

В июле 2003 года полковник Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам лишения свободы. Суд лишил Буданова звания полковника, ордена Мужества и права занимать определенные должности в течение трех лет. 24 декабря 2008 года суд Димитровграда удовлетворил ходатайство Буданова об условно-досрочном освобождении. Защита потерпевших обжаловала решение суда, из-за чего осужденный не был выпущен сразу. До этого прошения отклонялись четыре раза.

В середине января 2009 года Буданов был освобожден из колонии №3 Димитровграда Ульяновской области, а 10 июня 2011 года был застрелен недалеко от нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.

7 мая 2013 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Темерханова к 15 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляционную жалобу, в которой просила приговор отменить.