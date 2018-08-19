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В России прошел первый полет модернизированного тяжелого вертолета Ми-26

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В впервые поднялся в воздух, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"На летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") состоялся первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В, созданного для российских Воздушно-космических сил", - заявил сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что опытный образец Ми-26Т2В вскоре своим ходом отправится в Московскую область для участия в форуме "Армия-2018".

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Директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков подчеркнул, что модернизация значительно расширяет потенциал применения самого грузоподъемного вертолета в мире - Ми-26. "В государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. При этом, уверен, что Ми-26Т2 будет востребован не только России, но и за ее пределами: мы видим потенциал на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока", - сказал он, слова которого приводят в пресс-службе.

По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, "успешное выполнение первого полета свидетельствует о том, что технические решения, примененные при модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ, оказались верными".

"Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины, - процитировали в пресс-службе его слова. - Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны".

Как сообщалось, начало серийного производства модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В запланировано на 2019 год.

В апреле в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" сообщили, что ПАО "Роствертол" совместно с АО "Московский вертолетный завод им. Миля" завершает производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В. Модернизированный вертолет придет на смену машинам, которые использует Минобороны РФ.

Вертолет Ми-26Т2В должен обеспечивать полеты в условиях любого региона, в том числе, со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника.

Ми-26Т2В

Модернизированный вертолет Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъемностью 20 тонн.

Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

Бортовой комплекс обороны вертолета обеспечивает защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам с радио и оптико-электронным наведением.

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Теги: Вертолеты России, Ми-26Т2В, МИ-26, Ростех

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