Мантуров заявил о принятии решения по вхождению ОАК в Ростех

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Решение о вхождении Объединённой авиастроительной корпорации в Ростех принято, ведется подготовка документов, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Решение по включению ОАКа в Ростех принято, сейчас готовятся все необходимые документы", - заявил Мантуров в интервью "Интерфаксу".

"Мы сделали оценку развития отрасли с точки зрения повышения эффективности управления, достижения "синергетического" эффекта от взаимодействия компании с предприятиями госкорпорации и их ключевыми поставщиками", - сказал министр.

По его словам, "эффекты от консолидации, в том числе, базируются на схожести применяемых технологий, взаимодополняемости конструкторского потенциала и мощностей, аналогичности рынков сбыта".

25 мая глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил о подготовке решения о переходе авиастроительной корпорации в "Ростех". "Все находится в стадии подготовки решения", - заявил "Интерфаксу" Слюсарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что ОАК в будущем целесообразно передать в госкорпорацию Ростех. "Что касается ОАК - ну, может быть, это и было бы целесообразно. Но - не сегодня", - сказал Чемезов в марте 2017 года.

"Для ОАК практически процентов 60, а то и больше, 70, наверное, комплектующих в самолете, делаются нашими предприятиями. Это и двигатели, это и авионика, это и средства радиоэлектронной борьбы, вооружения, ракеты - масса всего того, что к самолету имеет отношение. В основном ОАК только сборку осуществляет", - сказал тогда С.Чемезов.

Объединенная авиастроительная корпорация была создана в соответствии с указом президента РФ от 20 ноября 2006 года. На сегодняшний день ОАК включает в себя около 30 предприятий, в том числе, разработчиков и производителей самолётов марки "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", а также новых - SSJ, МС-21. На сегодняшний день наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения, как для министерства обороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

Госкорпорация Ростех создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Организации Ростеха поставляют продукцию на рынки более 70 стран. В госкорпорацию входит "Рособоронэкспорт" - единственный российский спецэкспортер вооружений.