Главу Фонда ОМС Дагестана арестовали по подозрению в мошенничестве

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Задержанный глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов заключен по решению суда под стражу на два месяца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Суд удовлетворил наше ходатайство о заключении его под стражу на два месяца, но не надо забывать, что у него есть десять дней на то, чтобы обжаловать решение суда", - сказал собеседник агентства.

Задержанный 17 августа глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Сулейманов подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества было похищено более 210 млн рублей. Схема действия преступного сообщества была следующей: используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись деньги фонда за якобы оказанные медицинские услуги.