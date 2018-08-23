Против арестованного главы дагестанского фонда ОМС возбудили еще одно дело

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Арестованный глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов стал фигурантом еще одного уголовного дела - по подозрению в превышении должностных полномочий с ущербом более 96 млн рублей. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в региональной прокуратуре.

"По материалам проверки, проведенной прокуратурой, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Сулейманова по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий)", - сказал собеседник агентства.

Между тем, прокуратура Дагестана сообщила, что в 2015 году и. о. мэра Махачкалы, ныне - директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану Сулейманов, "вынес незаконное постановление о предоставлении в собственность ОАО "Даггаз" земельного участка под производственными помещениями, площадью 38 тыс. кв. метров, находящегося в собственности республики Дагестан. В результате бюджету республики причинен ущерб на сумму свыше 96 млн рублей.

Материалы проверки по данному факту прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре республики, подчеркнули в надзорном ведомстве.