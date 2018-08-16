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Адвокат Бутиной сообщил о планах по созданию фонда для ее поддержки

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл в опубликованном в четверг интервью газете "Известия" сообщил о планах по созданию специального фонда для поддержки своей подзащитной.

"В скором времени я объявлю о создании фонда в защиту Марии Бутиной. Это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту", - заявил Р.Дрисколл.

Отвечая на вопрос издания о том, когда состоится следующее судебное заседание по делу М.Бутиной и когда суд вынесет решение, адвокат сказал, что следующее заседание запланировано на 10 сентября.

"Правительство в ближайшее время предоставит мне доказательства. Самого суда придется ждать много месяцев, однако вскоре мы планируем подать несколько ходатайств", - отметил Р.Дрисколл.

Комментируя вопрос о документах, которые М.Бутина предоставила комитету Сената США по обороне, адвокат сообщил, что они касались "отношений Марии с Торшиным (заместитель председателя Центрального банка России Александр Торшин, с которым работала Мария Бутина), Национальной стрелковой ассоциацией США и так далее", пишет издание.

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Теги: Мария Бутина, Роберт Дрисколл

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