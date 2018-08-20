Минпросвещения предложило разрешить родителям с ВИЧ усыновлять детей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ разработало законопроект, который зафиксирует право российских судов индивидуально разрешать родителям с ВИЧ и гепатитом "С" усыновлять детей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Законопроект содержит не категоричное решение, а предоставляет суду возможность индивидуально и максимально взвешенно подойти к каждой конкретной ситуации и выбрать решение, максимально отвечающее интересам ребенка", - говорится в комментарии пресс-службы, полученном в ответ на запрос "Интерфакса".

В министерстве пояснили, что сейчас Семейный кодекс, определяя круг лиц, которые имеют право быть усыновителями, исключает тех, кто по состоянию здоровья не может усыновить ребенка. При этом перечень заболеваний утверждает правительство. Эти положения законодательства позволяют в судебной практике отказывать гражданину в усыновлении ребенка, если подтвержден факт наличия у него ВИЧ-инфекции или гепатита "С".

"При этом в конкретных жизненных ситуациях не учитываются все заслуживающие внимания обстоятельства, например, что ребенок уже проживает в семье гражданина, а усыновление позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что в июне Конституционный суд РФ признал отдельные положения законодательства в связи с запретом на усыновление детей людьми с ВИЧ не соответствующими Конституции РФ.