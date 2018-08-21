Слушания по изменениям пенсионного законодательства пройдут в Госдуме

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Государственной Думе во вторник состоятся парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в параметры пенсионной системы. Участие в слушаниях примут представители всех представленных в парламенте политических сил.

Итогом намеченных на 21 августа в Госдуме парламентско-общественных слушаний должны стать решения, которые позволят выстроить устойчивую и эффективную пенсионную систему, заявил лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Есть ряд моментов, на которых мы намерены обратить особое внимание: в первую очередь, мы будем говорить о необходимости создания устойчивой и эффективной пенсионной системы, обеспечивающей рост материального благосостояния пенсионеров, о необходимости повышения пенсий и о защите прав граждан предпенсионного возраста. Это ключевой момент", - сказал накануне слушаний "Интерфаксу" Неверов.

В первом чтении инициированный правительством законопроект был принят Госдумой 19 июля. За него проголосовала только фракция "Единая Россия". Депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" были против. Первоначально предусмотренный месячный срок внесения поправок Госдума увеличила еще на месяц, и он истекает 24 сентября.

Коммунисты объявили о намерении во вторник перед началом слушаний провести у Госдумы "общение с избирателями", а по сути - акцию против повышения пенсионного возраста. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский уже сообщил, что на слушаниях расскажет о своем варианте изменения пенсионного законодательства, "в котором за основу взята французская система производственных касс, когда на протяжении всей карьеры человек сам делает отчисления из своей зарплаты в кассы на своем предприятии, самостоятельно формируя свой пенсионный счет". Свои предложения по возможной корректировке законопроекта в минувший понедельник озвучила "Единая Россия". Партия, в частности, выступила за то, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов, и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Предлагается также обеспечить право граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам.

В руководстве Госдумы заверили, что все предложения, которые поступят в ходе слушаний, будут тщательно проработаны, а эффект от их возможной реализации - максимально точно просчитан.

При этом обращается внимание на то, что обсуждение в таком формате пройдет в Госдуме впервые.

Как пояснил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение расширить формат мероприятия - на парламентско-общественные слушания. Более половины участников слушаний - члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов. Также в мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, представители правительства и Счетной палаты, сказали в Госдуме. Пресс-служба обращает внимание на то, что трансляцию слушаний можно будет посмотреть на сайте Государственной Думы, а также в официальных аккаунтах ГД в Facebook, Вконтакте, Одноклассниках.

Инициированный правительством проект закона предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год.