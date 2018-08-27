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Минсельхоз поручил регионам проанализировать ситуацию с прорастанием зерна на корню

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ поручил ряду центральных и приволжских регионов дать всестороннюю оценку ситуации в связи с прорастанием зерна на корню, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Это явление возникло из-за того, что дождливая погода в предуборочный и уборочный периоды вызвала полегание хлебов. "Из регионов начали поступать сигналы о прорастании озимых культур на корню или в валках, в основном пшеницы, из-за вымокания посевов", - сказали в ведомстве.

По данным на 22 августа, проросшее зерно выявлено в Брянской, Тульской, Орловской, Тамбовской и Саратовской областях. Так, в Тамбовской, Тульской и Брянской областях доля такого зерна в общем объеме составляет от 0,6% до 0,8%. В Орловской и Саратовской этот показатель выше - до 3,5%.

Как пояснили в ведомстве, "прорастание зерна резко ухудшает хлебопекарные свойства ржи и пшеницы: хлеб получается малообъемным, а мякиш - плотным и липким". "Поэтому при наличии в партии проросших зерен даже в небольшом количестве - менее 1% - следует особо оценивать его пригодность на пищевое или фуражное использование", - сказали в Минсельхозе.

В связи с этим в настоящее время особое внимание уделяется тому, чтобы уборочные работы проводились предельно организованно с использованием соответствующей техники, подчеркнули в ведомстве.

Минсельхоз предоставил регионам методические указания по вопросам послеуборочной подработки зерна и его надлежащему хранению.

Как заявлял ранее "Интерфаксу" вице-президент российского Зернового союза Александр Корбут, зерно с проростками нельзя использовать на мукомольные, а значит и хлебопекарные цели, оно идет на корм скоту. Кроме животноводов, пророщенное зерно может использовать спиртовая промышленность. "Есть примеры того, что его неплохо закупали за рубежом", - говорил он.

Между тем, по данным Россельхозцентра, качество зерна по мере продвижения уборочной кампании за Урал улучшается. Так, доля пшеницы сильных и ценных сортов (с содержанием клейковины более 23%) в новом урожае к 22 августа выросла до 24,1% (2,1 млн тонн). Всего было обследовано 8,8 млн тонн пшеницы нового урожая, что составляет 16,1% от ее сбора на эту дату.

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Теги: Минсельхоз РФ

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