Ветер сорвал леса с крыши Главного штаба в Петербурге

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Порывистый ветер во вторник сорвал леса с крыши здания Главного штаба на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге, сообщили очевидцы в социальных сетях.

"Порывами ветра сорвало леса с крыши Главного штаба. Четыре кареты скорой помощи, две реанимации, спасатели и пожарные. По словам очевидцев, леса снесло под арку", - написал один из горожан во "ВКонтакте".

Сильный порыв ветра снес временную крышу с арки Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге https://t.co/iyFhFdZXVy — МК (@mkomsomolets) 21 августа 2018 г.

По утверждению очевидцев, при падении лесов пострадал ребенок и несколько взрослых. Комментарием управления МЧС по Санкт-Петербургу по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

В результате обрушения лесов с арки Главного штаба пострадали 7 человек: https://t.co/ni8lAqV3hM pic.twitter.com/2ufxsilV3r — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 21 августа 2018 г.

Порывистый ветер в ночь на вторник повалил в Петербурге несколько десятков деревьев и дорожных знаков. Парки и сады в центральной части города были закрыты, от непогоды пострадали десятки автомобилей.