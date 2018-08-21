В России учреждена медаль "За строительство Крымского моста"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста", которая будет вручаться как российским, так и зарубежным гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в сооружение этого объекта. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом также поручено выделить в текущем году из резервного фонда президента РФ 27,8 млн рублей Минтрансу для изготовления памятных медалей, капсул и футляров для них, а также бланков грамот.

Согласно положению о медали, она будет вручаться от имени главы государства. Как говорится в документе, медаль будет изготавливаться из медно-никелевого сплава в форме круга диаметром 60 мм и толщиной 5 мм.

"На лицевой стороне медали, в центре, располагается изображение части Крымского моста с арочными пролетами, под ним, на фоне покрытого эмалью синего цвета стилизованного изображения моря, - карта Керченского пролива, на которую нанесена покрытая эмалью красного цвета линия пролегания Крымского моста, соединяющего полуостров Крым и Краснодарский край. Вверху по окружности, - надпись "От президента Российской Федерации", - отмечается в описании медали.

На оборотной стороне медали, в центре, в четыре строки располагается надпись: "За строительство Крымского моста", - внизу - цифры "2014-2019".

Крымский мост протяженностью 19 километров стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, ж/д мост будет сдан в декабре 2019 года. Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.