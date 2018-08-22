В Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Совете Федерации не подтвердили информацию о падении ракеты с ядерной установкой в Баренцево море в конце прошлого года.

"Нет информации, подтвердить не могу", - сказал "Интерфаксу" первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников в среду.

Накануне телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что Россия попытается найти место падения ракеты с ядерной установкой, которое произошло в конце 2017 года во время неудачных испытаний в Баренцевом море. В операции, строгих сроков для которой не предусмотрено, могут быть задействованы три судна.

В мае CNBC так же со ссылкой на свои источники сообщал о четырех неудачных испытаниях российских крылатых ракет в течении нескольких месяцев. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение, порекомендовал журналистам верить Владимиру Путину.