Песков переадресовал в Минобороны вопрос о падении в море российской ракеты с ядерной установкой

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не знают о падении новейшей российской ракеты с ядерной установкой.

Ранее американские СМИ сообщили, что в 2017 году российская ракета с ядерной установкой упала в Баренцево море. Это новейшее оружие было представлено в ходе Послания президента РФ Владимира Путину Федеральному Собранию в марте этого года.

"В отличие от американского телеканала, я не располагаю такой информацией. Вместе с тем, рекомендую все-таки обратиться к нашим экспертам в этой области и в министерство обороны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения американских СМИ.

В среду в Совете Федерации также не подтвердили информацию о падении ракеты с ядерной установкой в Баренцево море.