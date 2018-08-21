СМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моря

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия проводит подготовку к поднятию со дна Баренцева моря ракеты с ядерной энергоустановкой, которая упала туда в ходе испытаний в 2017 году. Об этом сообщает во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад американской разведки.

Телеканал не уточняет, какая именно американская разведслужба подготовила этот доклад.

"Российская ракета с ядерной установкой остается в море после неудачных испытаний в прошлом году, и Москва готовится к тому, чтобы попытаться поднять ее", - сообщает телеканал со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада.

По утверждению телеканала, из воды попытаются поднять ракету, запущенную в ноябре 2017 года. В операции по подъему примут участие три судна, на одном из которых, по данным телеканала, установлено оборудование для работы с радиоактивными материалами. Источники телеканала заявляют, что точных сроков проведения операции пока нет.

В мае CNBC со ссылкой на свои источники сообщил о четырех неудачных испытаниях российских крылатых ракет.

Как рассказывали тогда телеканалу источники, имеющие прямой доступ к докладу разведки США по программе вооружений, "испытания крылатых ракет проводились четыре раза в период с ноября по февраль, каждое из которых заканчивалось крушением".

По оценкам США, самый длинный испытательный полет длился всего лишь более двух минут, а ракета пролетела 22 мили, прежде чем потерять контроль и разбиться. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, а ракета пролетела пять миль, отмечают источники.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американского телеканала о якобы неудачных испытаниях российских крылатых ракет, порекомендовал журналистам верить президенту России Владимиру Путину.