Роскомнадзор начал отрабатывать реакции на нештатные ситуации во время выборов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор с избиркомами и операторами связи в преддверии выборов отрабатывают возможные нештатные ситуации во время Единого дня голосования, который пройдет в России 9 сентября.

Такими ситуациями могут считаться отключение электропитания, телефонной связи и каналов передачи данных ГАС "Выборы" и другие, говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Там отмечается, что во время подготовки и проведения Единого дня голосования ведомство обеспечит круглосуточный контроль каналов связи, задействованных для оказания услуг избиркомам всех уровней, функционирования ГАС "Выборы", видеотрансляций процедур голосования и подсчета голосов избирателей в субъектах, где такие трансляции будут организованы.

В Единый день голосования 9 сентября в России пройдут дополнительные выборы в Госдуму, где вакантными являются семь мест , прямые выборы глав 22 субъектов Федерации (еще четыре будут выбраны через голосование в парламенте Ингушетии, Дагестана, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов), выборы депутатов законодательных органов госвласти в 16 регионах, выборы мэров в четырех городах, включая Москву и Московскую оболасть, выборы в городские думы столиц регионов, а также муниципальные выборы.

По данным ЦИК России, в ходе избирательной кампании на выборы всех уровней выдвигались более 79,6 тысяч кандидатов, из них в итоге были зарегистрированы 72,2 тысячи, то есть чуть более 90%.

По оценке ЦИК, на участках всех уровней могут проголосовать 63 млн россиян.