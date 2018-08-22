История с хищением акций "Мечела" шестилетней давности стала уголовным делом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о попытке хищения принадлежащих Игорю Зюзину акций ПАО "Мечел"в 2012 году, в которую были вовлечены инвесткомпания UFS и сотрудники самой горнодобывающей группы.

Как сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, максимальное наказание - до 10 лет колонии), возбуждено в отношении экс-главы UFS Елены Железновой "и иных неустановленных лиц".

Небольшая часть этой истории стала публичной в мае 2016 года: акционеры "Мечела", представляющие интересы Зюзина и его семьи, раскрыли информацию о снижении совокупной доли в компании до 55,04% с 67,42%. Структура Зюзина Calridge заложила часть принадлежащих ей акций "Мечела" в рамках финансирования, привлеченного в 2012 году у инвесткомпании UFS Investments Limited. Объем заложенного пакета мог колебаться в зависимости от ряда факторов, его максимальный размер - 66,3 млн акций (около 16% голосов). В 2013 году UFS стала кастодианом по заложенному Calridge пакету.

В 2014 году Calridge обнаружила, что больше не является собственником 51,6 млн (около 12,4%) заложенных по договору с UFS акций. В июне того же года компания разорвала договор на услуги кастодиана с UFS и подала в суд Никосии иск, требуя передать эти акции новому кастодиану. Судебное разбирательство продолжается, сообщалось в раскрытии 2016 года. Новых данных о суде "Мечел" и его акционеры с тех пор не раскрывали.

Еще в 2015 году ЦБ РФ сообщил, что уличил UFS в манипулировании акциями "Мечела" в 2013-2014 годах, однако тогда о хищении акций речь еще не шла.

Подробности дела

В рапорте, на основании которого возбуждено уголовное дело, раскрыты подробности. В документе говорится, что не позднее 24 июля 2012 года Елена Железнова, являясь руководителем ООО "Инвестиционная компания "Ю Эф Эс Финанс", UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd, осуществляла брокерскую и депозитарную деятельность с целью незаконного приобретения прав на акции "Мечела", принадлежащих Calridge. По версии следствия, она вступила в сговор с неустановленными лицами, в том числе с некими сотрудниками "Мечела", которые в корыстных целях согласились с предложением Железновой поучаствовать в преступной схеме.

Согласно разработанному Железновой и ее подельниками плану, она организовала заключение договора займа с компанией Calridge, в обеспечение которого та должна была передать в залог акции "Мечела". После поступления акций на счет-депо организации, подконтрольной Железновой, она распоряжалась ими по своему усмотрению. В схеме были задействованы ООО "ИК "Арбат Финанс", UFS Capital Limited, UFS Investments Ltd. Неустановленные следствием сотрудники "Мечела" ввели в заблуждение председателя совета директоров компании и бенефициара Calridge Зюзина относительно финансовой и деловой успешности подконтрольных Железновой компаний, а также о необходимости заключения Calridge договора займа под залог акций "Мечела", говорится в материалах дела.

Там отмечается, что Железнова, "заведомо зная о невозможности исполнения обязательств по договору займа ввиду отсутствия необходимых денежных средств в распоряжении UFS Investments", заключила с компанией Calridge договор займа. По этому договору UFS Investments передает в собственность Calridge $20 млн. Одновременно был заключен договор залога, по которому Calridge должна была передать UFS Investments 7 млн 732 тыс. 110 акций "Мечела" (оценочная стоимость на дату заключения договора - 1,59 млрд рублей).

Calridge, "не подозревая о преступных намерениях" Железновой и ее подельников, зачислил 8 млн акций "Мечела" на счет-депо в депозитарии ООО "ИК "Ю Эф Эс Финанс". После этого Железнова "с целью реализации преступных намерений и создания видимости формального исполнения обязательств по заключенным договорам с Calridge" организовала обременение залогом 7,732 млн акций "Мечела" путем перевода ценных бумаг с основного раздела счета - депо на дополнительный. Таким образом, в результате действий Железновой и неустановленных лиц компании Зюзина был причинен имущественный вред в особо крупном размере (1,6 млрд рублей), считает следствие.

Начало следственных действий

Правоохранительные органы давно работают с этой историей: так, еще в марте 2016 года СКР сообщал о проведении следственных действий по факту манипулирования акциями "Мечела" (правда, о попытке хищения речи тогда не шло). Материалы уголовного дела по факту манипулирования использовались в деле о растрате, по которому Железнова была задержана в минувшем ноябре, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на ее адвоката. С тех пор информации о процессуальном статусе Железновой не было.

Уголовное дело, фигурантом которого является Железнова, было возбуждено 15 ноября 2017 года. Ее адвокат Николай Любченко в разговоре с "Коммерсантом" назвал незаконным сам факт расследования, поскольку, по его словам, оснований для этого не было. "Никакой соответствующей проверки не проводилось, следствие просто перенесло в это дело не только фабулу, но и все материалы из другого дела - о манипулировании рынком, которое оно расследовало в отношении моей подзащитной более полутора лет",- заявил "Коммерсанту" Любченко. По мнению защитника, сделано это было с одной целью - добиться заключения Железновой под стражу, поскольку первоначальная ст. 185.3 в отличие от ст. 160 УК не предполагает ареста.