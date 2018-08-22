В Кремле не поняли причин удаления Facebook страниц "за дезинформацию из России"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не понимают, на чем основывался Facebook, приняв решение об удалении страниц, через которые Россия якобы распространяла дезинформацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели эти сообщения. Мы не понимаем, причем здесь российская разведка, откуда это взял Facebook и на чем они основывались, принимая такие решения, что это имеет какое-то отношение к нам. Никакой информации эти сообщения не содержат", - сказал Песков журналистам в среду.

Отвечая на вопрос о заявлении компании Microsoft, пресс-секретарь президента РФ сказал, что "они все на перегонки друг с другом выпускают такие заявления, но они все как под копирку написаны".

"Нет никакой аргументации, мы не понимаем, на чем они основываются, и соответствующим образом относимся к таким заявлениям ", - сказал Песков.

Ранее на этой неделе Microsoft обвинила РФ во вмешательстве в американские выборы в Конгресс.