Путин посетит мемориальный комплекс "Курская дуга"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 23 августа совершит рабочую поездку в Курскую область, сообщила пресс-служба Кремля.

В день празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве глава российского государства посетит мемориальный комплекс "Курская дуга", где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Также президент осмотрит экспозицию музея-мемориала "Командный пункт Центрального фронта", где во время боев располагался командный пункт маршала Константина Рокоссовского, и пообщается с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.