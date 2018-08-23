Габрелянов ушел с поста гендиректора холдинга News Media

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава холдинга News Media Арам Габрелянов ушел с поста генерального директора, эту должность занял его заместитель Анатолий Сулейманов, сообщило в среду RNS; Сулейманов также подтвердил эту информацию в разговоре с "Коммерсантом".

"Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life – Александру Потапову. Назначение на пост гендиректора было, документы переданы в налоговую", - рассказал Сулейманов.

Издание Life - главный проект News Media - осенью прекратит свое существование в прежнем формате. Оно откажется от лицензии СМИ и с октября станет открытой платформой, в наполнении которой сможет участвовать любой пользователь "вне зависимости от политических убеждений". Перед публикацией контент будет проходить модерацию, а авторам будут выплачивать гонорары пропорционально популярности их материалов.

При этом, как заявил RNS новый глава Life Александр Потапов, новый формат не предполагает полного отказа от редакционных материалов, масштабных сокращений сотрудников не планируется.

Габрелянов руководил News Media с момента его создания в 2001 году. В разное время в холдинг входили издания "Жизнь", "Твой день", Bubble, газета "Известия", портал и телеканал LifeNews, радиостанция "Русская служба новостей" (Life Звук).

Сам Габрелянов свое решение пока никак не прокомментировал.