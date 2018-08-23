Медведь перелез через двухметровый забор частного дома в Сочи и съел гуся

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Экологи обеспокоены участившимися случаями выхода диких животных в жилые микрорайоны Сочи.

"В этом году зафиксировано одиннадцать случаев выхода медведей на территории жилых микрорайонов. Кроме медведей замечены волки и лисы", - сообщил агентству "Интерфакс" академик Российской академии естествознаний, доктор биологических наук, профессор Анатолий Кудактин.

Он отметил, что зачастую медведей и других диких животных можно встретить возле мусорных контейнеров и там, где держат домашний скот.

"На днях в Адлерском районе Сочи медведь перелез через двухметровый забор на территорию подворья жилого дома и съел гуся", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, факт вторжение медведя был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

"В лесах Сочи медведям и другим диким животным нечего есть. Орешники, другие деревья и кустарники, плодами которых питались медведи, вырубили. Им нечего есть, вот они и идут к людям", - отметил Кудактин.

При этом он подчеркнул, что особенно тревожит проблема отношений "медведь-человек" в Адлерском районе города Сочи, где сконцентрированы не только олимпийские, но и многочисленные рекреационные объекты.

Медведи здесь фактически вытеснены с естественных мест обитания. Построенная совмещенная железнодорожная и автомобильная дороги стали непреодолимым препятствием для медведей правого и левого берега реки Мзымта. Лишенные основных кормовых станций, звери стали чаще посещать дачные поселки, места стоянок туристов и рекреационные объекты, где всегда имеются пищевые отходы, которые привлекают медведей своим запахом и легкой доступностью.

"Начиная с 2015 года, в этих микрорайонах участились случаи выхода медведей к населенным пунктам, стоянкам туристов, объектам олимпийской инфраструктуры. Хищники были замечены не только в горном кластере (Горки город, Альпика - Сервис, поселок Красная Поляна), но и окрестностях Адлера в селах: Молдовка, Чайсовхоз, Ачигварское озеро, поселках: Галицино, Красная Воля, Каменский карьер", - отметил Кудактин.

"Во всех случаях медведи проявляли несвойственную наглость, не обращали внимания на присутствие и крики людей. Только появление группы людей с собаками и фальшфейерами обращали их в бегство", - рассказал он.

Ученый считает, что в сложившейся ситуации необходимо ликвидировать все места открытого хранения мусора, а имеющиеся баки оборудовать плотными крышками. Содержимое мусорных баков следует обрабатывать раствором хлорной извести. Ни в коем случае нельзя оставлять мусор на местах туристических стоянок.

Также Кудактин предлагает организовать мониторинг мест, наиболее часто посещаемых медведями, где систематически проводить мероприятия по их отпугиванию. Территорию туристических маршрутов, по его мнению, следует оборудовать электропастухами, зарекомендовавшими себя как эффективное средство при защите пасек.