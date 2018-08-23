Суд отказался вернуть прокурору дело полковника Захарченко

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отказал защите в возвращении в прокуратуру уголовного дела экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент "Интерфакса".

Адвокат офицера Юрий Новиков заявил суду, что обвинительное заключение по делу его подзащитного - "немотивированное, необоснованное, противоречит нормам закона и не конкретизирует объективную сторону вменяемых ему преступлений, что нарушает его право знать то, в чем он обвиняется".

В частности, по словам адвоката, следствие неоднократно отказывало Захарченко и его защите в проведении очных ставок между полковником и 65 свидетелями обвинения, а также в возобновлении следственных действий.

Кроме того, подчеркнул адвокат, обвинительное заключение не конкретизирует, как "Захарченко обратил в корыстных целях или распорядился по своему усмотрению якобы переданными ему денежными средствами".

"Эти и другие противоречия, которые содержит обвинительное заключение, невозможно устранить в ходе судебного следствия, в связи с чем прошу вернуть дело прокурору для устранения перечисленных нарушений", - заключил Новиков.

В свою очередь, гособвинитель Милана Дигаева попросила суд отказать в удовлетворении ходатайства адвоката, поскольку доводы защиты "касаются оценки доказательств обвинения, что относится к исключительной компетенции суда".

Уголовное дело

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

Речь идет о полученных, по мнению обвинения, Захарченко и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - более 3 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ла Маре". Кроме того, обвинение считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные деньги в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.