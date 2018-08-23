ФСИН передала следствию новые видеозаписи пыток в ярославской колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Опубликованные "Новой Газетой" записи новых эпизодов пыток в Ярославской колонии были ранее обнаружены в ходе внутренней проверки, материалы направлены в органы следствия, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Видеоматериалы, которые опубликованы сегодня на сайте "Новой газеты", были ранее выявлены комиссией ФСИН России в ходе проведения проверок исправительных учреждений УФСИН России по Ярославской области и 14 августа 2018 г. направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-бюро.

Ранее фонд "Общественный вердикт" распространил новое видео избиений заключенных в ярославской колонии номер 1 (ИК-1), получившей печальную известность после материала о пытках осужденного Евгения Макарова.

"Новые видео пыток из Ярославской колонии N1. Снова про "воспитательные мероприятия" и как в колониях проводят "медосмотр", - говорится в распространенном в четверг сообщении фонда.

Как и предыдущее, новое видео опубликовала "Новая газета". "Юристы фонда "Общественный вердикт", ранее добывшие запись с пыточными мероприятиями в отношении заключенного ИК-1 Евгения Макарова, передали нам новые видеодоказательства преступлений сотрудников колонии", - отмечается в материале издания.

На видео, размещенном на сайте "Новой газеты", сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляют их.

Ролик заканчивается на том, как несколько сотрудников с дубинками в руках заводят заключенных в закрытую комнату, один из работников берет с собой намоченную простынь.

По данным издания, видео сделано примерно в декабре 2016 года.