Мексиканский бизнесмен собрался выкупить самолет президента под авиатакси

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мексиканский бизнесмен Густаво Хименес Понс выступил с предложением приобрести 300-местный самолет Boeing Dreamliner 787 президента Мексики после того, как избранный лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал борт номер один "излишней роскошью", пишет мексиканская газета Reforma.

Потенциальный покупатель президентского самолета отмечает, что рассчитывает превратить авиалайнер в эксклюзивное авиатакси для крупных политиков и звезд шоу-бизнеса. Он собирается предлагать услуги перевозки на бывшем борту номер один по тарифу в $20 тыс. за час, отмечает издание.

В то же время газета подчеркивает, что предложенная цена за самолет занижена: стоимость президентского Boeing оценивается примерно в $220 млн - более чем в два раза выше предложения Понса.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на президентских выборах в Мексике 1 июля 2018 года и официально займет пост 1 декабря. Ранее он заявлял, что не намерен пользоваться бортом номер один или любым другим частным авиатранспортом и планирует продать самолет.

Boeing Dreamliner 787 был приобретен в 2016 году президентом Энрике Ньетой.

Сам Понс также планировал участвовать в недавних президентских выборах как независимый кандидат, однако не смог собрать необходимое количество подписей. Также он безуспешно баллотировался на пост мэра Мехико в 2006 году.