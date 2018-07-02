Новый президент Мексики пообещал дружить с США и бороться с преступностью

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента Мексики кандидат от коалиции левых сил Лопес Обрадор заявил, что будет стремиться наладить с Соединенными Штатами отношения дружбы и сотрудничества при учете национальных интересов своей страны и проживающих в США мексиканцев.

Он заявил об этом, выступая перед своими сторонниками в столице с изложением задач, которые намерен решить на посту главы государства.

К ним он отнес борьбу с коррупцией, назвав ее главной причиной социального неравенства. "Избавление от коррупции будет одной из главных задач нового руководства", - подчеркнул Обрадор.

Он обещал, что в области борьбы с преступностью в стане будет уделять основное внимание устранению причин, порождающих насилие.

Как сообщил Национальный избирательный институт Мексики, за Обрадора отдали голоса от 53% до 53,8% избирателей, в то время как за его ближайшего преследователя Риккардо Ананйю проголосовали немногим более 22% участников выборов. Еще два кандидата - Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон получили соответственно 16% и 5,5% голосов.

Все соперники Обрадора на выборах уже признали свое поражение, что делает победу кандидата от мексиканских "левых" состоявшейся.