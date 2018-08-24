В Кремле объяснили присвоение новому послу РФ в Минске статуса спецпредставителя

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Присвоение новому послу РФ в Минске Михаилу Бабичу статуса спецпредставителя по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией призвано подчеркнуть особый характер двусторонних отношений, заявили в Кремле.

"Это особый посол в особой для нас стране. Этим объясняется наделение Бабича статусом спецпредставителя. Это объясняется тем значением, которое президент РФ придает развитию наших отношений и двустороннего торгово-экономического сотрудничества с союзной Белоруссией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу Путин подписал указ о назначении Бабича, занимавшего пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, послом в Минске и своим спецпредставителем по торгово-экономическим отношениям с Белоруссией.