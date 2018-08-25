Главные новости
В РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ миреИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборами
В России

Птица повредила крыло А-320 при его подлете к Анапе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Птица протаранила крыло пассажирского авиалайнера по пути из Москвы в Анапу, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Пассажирский А-320 авиакомпании S7 выполнял регулярный рейс из Москвы в Анапу. На подлете к курорту экипаж доложил о сильном ударе в районе правого крыла, предположив, что лайнер мог столкнуться с крупной птицей", - сказал он.

Несмотря на инцидент, самолет удалось благополучно посадить. "На летном поле лайнер встречали техники, которые, внимательно осмотрев самолет, обнаружили пробоину на одном из закрылков, а также следы оперения крупной птицы", - сообщил источник.

Самолет нуждается в серьезном ремонте и некоторое время не сможет выполнять полеты.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: S7, Москва, Анапа

Новости по теме

В России
Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро
В мае стало известно, что проверяют организации, причастные к перевозке денегПодробнее
 СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонииСКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии
Об колонии №1 в Ярославле стало широко известно, когда была обнародована съемка избиения заключенного Евгения МакароваПодробнее
 Названа причина возгорания двигателя самолета Red WingsНазвана причина возгорания двигателя самолета Red Wings
Экипаж судна представили к госнаградам за действия в экстренной ситуацииПодробнее
 РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group собрались создать российское СП в e-commerceРФПИ, Alibaba и Mail.ru Group собрались создать российское СП в e-commerce
О том, что переговоры между ними находятся в продвинутой стадии, сообщил источник "Интерфакса"Подробнее
В Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитникахВ Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитниках
Ранее глава Чечни заявил, что правозащитники "поднимают вой" при попытке провести профилактическую работу или расследованиеПодробнее
 Обязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млнОбязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млн
Эксперты уверяют, что пассажиры, купившие билеты через онлайн трэвел-агентство, не пострадают из-за приостановки его деятельностиПодробнее
 В РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на Украине
Украинский президент обратился к Константинополю, Москве и даже Ватикану, сообщив, что РПЦ "освящает гибридную войну"Подробнее
 "Ъ" узнал причину пожара в "Зимней вишне""Ъ" узнал причину пожара в "Зимней вишне"
60 посетителей ТРЦ могли погибнуть из-за протекшей крыши, попадания воды в светильник и неисправных автоматовПодробнее
 Источник сообщил о смерти стрелявшего в центре МосквыИсточник сообщил о смерти стрелявшего в центре Москвы
Напавший на полицейских умер от ранений, полученных в результате ответного огняПодробнее
 "Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии
Зафиксированные события происходили, предположительно, в декабре 2016 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ миреИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиМоскваПожар не повредил документы Центробанка РФВ миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитованияВ миреДжон Маккейн прекратил борьбу с раком

Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ

На мусорном полигоне "Аннино" в Подмосковье зафиксировали возгорание

В РПЦ осудили лечащего наложением рук и выбирающего белье прихожанкам священника

Терпящим бедствие в Японском море рыбакам из КНДР направили вертолет МЧС РФ

ФСИН подтвердила факт голодовки заключенных "Владимирского централа"

Власти Москвы решили принять заявку сторонников Навального об акции 9 сентября

Российский национальный оркестр отправится на гастроли в Европу

Министр спорта поставил под сомнение идею запретить критику футбольных судей

Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро

Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ мае стало известно, что проверяют организации, причастные к перевозке денег Подробнее

Сотрудников ярославской колонии проверят после нового видео с избиениями

В Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по Сирии

В Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииИсточники военного ведомства подтверждают, что террористы планируют провокацию с якобы применением химоружия, чтобы оправдать силовую операцию против Дамаска Подробнее

Подросток убит при стрельбе на севере Калифорнии

Российскую эскадру у берегов Сирии усилят двумя боевыми кораблями с ракетами "Калибр"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru