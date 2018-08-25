Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экипаж пассажирского Airbus А-320 ночью не смог приземлиться в Иркутске из-за непогоды, вместо этого самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта в Улан-Удэ.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, самолет "Уральских авиалиний" выполнял рейс из московского аэропорта "Домодедово".

"Экипаж сообщил диспетчерам, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями не сможет выполнить посадку в Иркутске и запросил запасной аэродром. Диспетчеры предложили посадить самолет на ближайшем аэродроме в Улан-Уде", - сказал он.

Однако по необъяснимой причине экипаж перепутал строящуюся и действующую взлетно-посадочные полосы и приземлился на первую. "Самолет выполнил посадку на строящуюся ВПП при том, что действующая располагалась параллельно в нескольких метрах и была свободна", - сообщил источник.

На строящейся полосе ночью тестировали светосигнальное оборудование. Подсветка была включена.

"Лайнер от полетов отстранен, проводится его осмотр и экспертиза, - рассказал источник. - Однако визуально внешних повреждений удалось избежать. Ни экипаж, ни пассажиры не пострадали".