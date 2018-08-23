Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Борт авиакомпании S7 летевший по маршруту "Норильск - Новосибирск", совершил аварийную посадку в Сургуте, пострадавших по предварительным данным нет, сообщили агентству "Интерфакс" в справочной аэропорта Сургута.

"Самолет Embraer 170 авиакомпании S7 совершил посадку в 09:06 (07:06 мск). Пострадавших, по предварительным данным, нет", - сказали в справочной.

"У пилотов сработала сигнализация кондиционирования воздуха. После этого экипаж принял решение сначала снизиться до 3 тыс. метров, а потом приземлиться в аэропорту Сургута", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе S7.

По словам представителя пресс-службы, на борту находилось 26 человек и 4 члена экипажа, пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос их доставки в Новосибирск другим самолетом.

S7 - вторая крупнейшая авиационная группа в РФ, включает авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", которые летают под брендом S7 Airlines. Группа принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.