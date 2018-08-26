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Более 40 тысяч жителей Уссурийска лишились электроснабжения

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В приморском Уссурийске свыше 40 тыс. человек остались без света из-за аварии на АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", сообщается в воскресенье на сайте Минэнерго РФ.

В 19:00 действием защит отключилась высоковольтная линия напряжением 35 кВ "Уссурийск-2 - УМЗ", отмечается в сообщении.

В результате аварии оказались обесточены несколько предприятий и бытовые потребители Уссурийска - около 41 тыс. человек, говорится на сайте.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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Теги: Россия, Приморье

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