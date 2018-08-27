МВД прекратило дело против вернувшегося бизнесмена из "лондонского списка" Титова

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Полиция прекратила уголовное дело в отношении предпринимателя Андрея Каковкина из "лондонского списка" Бориса Титова, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону прекратило уголовное преследование учредителя и директора ООО "Торговый дом "Гриф" Андрея Каковкина", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Каковкин в феврале 2018 года первым из составленного Титовым списка предпринимателей, скрывающихся за рубежом, но желающих вернуться на родину, вернулся в Россию.

Уголовное дело против предпринимателя было возбуждено в 2016 году по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"), части 1 статьи 187 ("неправомерный оборот средств платежей").

"В ходе расследования причастность А.Каковкина к совершению преступления не подтвердилась. Постановлением следователя уголовное дело против него прекращено. В соответствии со статьей 134 УПК РФ за Каковкиным признано право на реабилитацию, ему разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием", - добавили в пресс-службе.

Ранее Титов обратился к президенту РФ с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за границы. Президент поручил силовым ведомствам рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена.