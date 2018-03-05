В России

Список Титова пополнился еще четырьмя желающими вернуться в РФ бизнесменами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов сообщил, что к нему поступило уже 21 обращение от российских предпринимателей, скрывающихся от правосудия за рубежом, но желающих вернуться на родину.

"Тогда (в "лондонском списке", направленном в Кремль - ИФ) было 17, сейчас 21 всего обращение", - сказал Титов журналистам в понедельник.

По его словам, в настоящий момент обращения поступили не только из Великобритании, но и из других стран, в частности, из Греции и Испании.

В понедельник центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" рассмотрел дела четырех предпринимателей из списка, которые уже прошли экспертизу, и принял решения поддержать их обращения, добиваться отмены решения об объявлении их в розыск и аресте, чтобы они могли вернуться в страну.

"Есть обращения более сложные, мы отдали их на экспертизу, все равно будем выносить в ближайшее время", - добавил Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, сроки возвращения предпринимателей зависят от них самих.

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"Мы, конечно, будем помогать здесь, но по некоторым делам нет даже следователя, который мог бы принять решение об аресте. Риски, которые существуют, не такие, что их стопроцентно посадят в СИЗО. Один решился вернуться без прекращения дела и отмены ареста, и его не арестовали, все хорошо", - сказал Титов.

Он подчеркнул, что по всем делам будет добиваться отмены ареста как меры пресечения, так как по экономическим делам она незаконна.

В начале февраля Титов сообщил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия за рубежом. По его словам, "история у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что список от Титова в Кремль поступил и будет изучен во взаимодействии с силовыми структурами.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке.

Теги: Борис Титов
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