Список Титова пополнился еще четырьмя желающими вернуться в РФ бизнесменами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов сообщил, что к нему поступило уже 21 обращение от российских предпринимателей, скрывающихся от правосудия за рубежом, но желающих вернуться на родину.

"Тогда (в "лондонском списке", направленном в Кремль - ИФ) было 17, сейчас 21 всего обращение", - сказал Титов журналистам в понедельник.

По его словам, в настоящий момент обращения поступили не только из Великобритании, но и из других стран, в частности, из Греции и Испании.

В понедельник центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" рассмотрел дела четырех предпринимателей из списка, которые уже прошли экспертизу, и принял решения поддержать их обращения, добиваться отмены решения об объявлении их в розыск и аресте, чтобы они могли вернуться в страну.

"Есть обращения более сложные, мы отдали их на экспертизу, все равно будем выносить в ближайшее время", - добавил Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, сроки возвращения предпринимателей зависят от них самих.

"Мы, конечно, будем помогать здесь, но по некоторым делам нет даже следователя, который мог бы принять решение об аресте. Риски, которые существуют, не такие, что их стопроцентно посадят в СИЗО. Один решился вернуться без прекращения дела и отмены ареста, и его не арестовали, все хорошо", - сказал Титов.

Он подчеркнул, что по всем делам будет добиваться отмены ареста как меры пресечения, так как по экономическим делам она незаконна.

В начале февраля Титов сообщил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия за рубежом. По его словам, "история у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что список от Титова в Кремль поступил и будет изучен во взаимодействии с силовыми структурами.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке.