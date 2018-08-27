В МИД РФ призвали найти способы обходить финансовые платежи через банки США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник о необходимости нахождения способов, чтобы обходить финансовые платежи через банки США.

"К сожалению, пока (прожить без доллара - ИФ) нельзя, Америка действительно сверхдержава, и особенно в финансово-экономической сфере ее позиции таковы, что их игнорировать не получается", - заявил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

При этом замминистра подчеркнул, что, по его мнению, это "недосмотр всего остального международного сообщества, что все страны вовремя не озаботились этим злоупотреблением долларом как ключевой резервной валютой", не просчитав, что может произойти, "если политические круги в Вашингтоне и монетарные власти США вдруг по каким-то причинам начнут злоупотреблять этим своим положением".

"Надо диверсифицировать мировые резервные валюты, надо расширять платежи в национальных валютах, надо переходить к схемам, где мы не будем зависеть от проводок через счета в американских банках", - подчеркнул Рябков.

"Нам нужно найти способ как мобилизовать международное сообщество еще активнее на противодействие этим тенденциям", - отметил он, добавив, что одним из подобных направлений является, в частности, БРИКС, где над этим вопросом также ведется работа.

Санкции США по "делу Скрипалей"

27 августа вступили в силу санкции, введенные США против РФ из-за мартовского инцидента в Солсбери. Госдепартамент опубликовал документ о новых санкциях в Федеральном реестре США еще на прошлой неделе.

Это первый пакет санкций, которые вводятся против России в связи с отравлением в британском Солсбери. Он включает ряд запретов в военной сфере (на продажу оружия, на экспорт товаров и технологий двойного назначения, "чувствительных" с точки зрения национальной безопасности технологий), а также запрет на оказание внешней помощи Москве - в частности, в рамках закона "Об иностранной помощи" от 1961 года (кроме гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства).

Кроме того, в рамках нового санкционного пакета США откажутся от выдачи России любых кредитов.

В то же время санкции не будут распространяться на сотрудничество стран в космосе.

В начале месяца Госдепартамент США объявил о намерении ввести два пакета санкций против России: первый в конце августа, второй в ноябре. Второй блок, как ожидается, будет "более болезненным": он может включать в себя снижение дипотношений, приостановку полетов в США российской госкомпании "Аэрофлот" , а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

Санкции могут быть реализованы, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.