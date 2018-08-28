Директора якутской школы оштрафовали за вспышку сальмонеллеза после выпускного

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - По факту массового отравления людей после выпускного банкета в селе Хоро в отношении директора школы назначены штрафы на общую сумму 10,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В ходе выпускного банкета, на котором приняло участие 82 человека, родителями выпускников организована поставка блюд для праздничного стола. В результате мероприятия 61 человек заразился сальмонеллезом, в том числе 23 несовершеннолетних в возрасте до 17 лет.

"Инцидент обусловлен оказанием образовательным учреждением услуг общественного питания населению села Хоро во внеучебное время, а также приготовлением блюд для банкета посторонними лицами, не являющимися работниками пищеблока образовательного учреждения, не прошедшими необходимые медицинские осмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию", - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура района в отношении директора школы и образовательной организации возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий), по итогам рассмотрения которых виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 10,5 тыс. руб.

Также СУ СК РФ по Якутии возбудили уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Предварительное следствие по делу не завершено.

Как сообщалось ранее, в июне свыше 40 человек были госпитализированы с сальмонеллезом в Верхневилюйскую районную больницу.